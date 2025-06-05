سعر PNL Games (PNL)
سعر PNL Games (PNL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.10K. يتم تحديث سعر PNL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PNL Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PNL Games خلال اليوم هو -3.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 950.03M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PNL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PNL.
خلال اليوم، كان سعر PNL Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PNL Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PNL Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PNL Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.48%
|30 يوم
|$ 0
|-4.79%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PNL Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-3.48%
-14.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PNL Games is the first fully on-chain PVP trading competition. Players contribute (X) SOL to a shared pot and trade against each other in real-time. Our protocol tracks each wallet’s PNL, and the top performer wins the entire pot. We're scaling with private matches, custom game modes, referral rewards, staking, social sync, and more — all designed to create the most competitive and rewarding trading experience on Solana.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PNL إلى VND
₫--
|1 PNL إلى AUD
A$--
|1 PNL إلى GBP
￡--
|1 PNL إلى EUR
€--
|1 PNL إلى USD
$--
|1 PNL إلى MYR
RM--
|1 PNL إلى TRY
₺--
|1 PNL إلى JPY
¥--
|1 PNL إلى RUB
₽--
|1 PNL إلى INR
₹--
|1 PNL إلى IDR
Rp--
|1 PNL إلى KRW
₩--
|1 PNL إلى PHP
₱--
|1 PNL إلى EGP
￡E.--
|1 PNL إلى BRL
R$--
|1 PNL إلى CAD
C$--
|1 PNL إلى BDT
৳--
|1 PNL إلى NGN
₦--
|1 PNL إلى UAH
₴--
|1 PNL إلى VES
Bs--
|1 PNL إلى PKR
Rs--
|1 PNL إلى KZT
₸--
|1 PNL إلى THB
฿--
|1 PNL إلى TWD
NT$--
|1 PNL إلى AED
د.إ--
|1 PNL إلى CHF
Fr--
|1 PNL إلى HKD
HK$--
|1 PNL إلى MAD
.د.م--
|1 PNL إلى MXN
$--