معلومات سعر PLYR L1 (PLYR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00233419 $ 0.00233419 $ 0.00233419 24 ساعة منخفض $ 0.00402063 $ 0.00402063 $ 0.00402063 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00233419$ 0.00233419 $ 0.00233419 24 ساعة مرتفع $ 0.00402063$ 0.00402063 $ 0.00402063 عالية طوال الوقت $ 0.02441299$ 0.02441299 $ 0.02441299 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -14.96% تغير السعر (7 أيام) +17.78% تغير السعر (7 أيام) +17.78%

سعر PLYR L1 (PLYR) في الوقت الحقيقي هو $0.00340615. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PLYR بين أدنى سعر $ 0.00233419 وأعلى سعر $ 0.00402063، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPLYR على الإطلاق هو $ 0.02441299، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PLYR +0.18% على مدار الساعة الماضية، -14.96% على مدار 24 ساعة، و +17.78% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PLYR L1 (PLYR)

القيمة السوقية $ 416.20K$ 416.20K $ 416.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M إمداد دورة التداول 122.19M 122.19M 122.19M إجمالي العرض 749,980,951.3143619 749,980,951.3143619 749,980,951.3143619

القيمة السوقية الحالية لـ PLYR L1 هي $ 416.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PLYR يبلغ 122.19M، مع إجمالي عرض 749980951.3143619. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.55M.