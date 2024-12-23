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سعر Plxyer (PLXY) المباشر لليوم هو USD 0.0217571 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.59M . يتم تحديث سعر PLXY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plxyer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.41K - تغيير سعر Plxyer خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.36B

أداء سعر Plxyer (PLXY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plxyer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plxyer مقابل USD هو $ +0.0011081500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plxyer مقابل USD هو $ +0.0010798701 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plxyer مقابل USD هو $ +0.000970155876596232 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.02% 30 يوم $ +0.0011081500 +5.09% 60 يوم $ +0.0010798701 +4.96% 90 يوم $ +0.000970155876596232 +4.67%

تحليل سعر Plxyer (PLXY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plxyer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02164665$ 0.02164665 $ 0.02164665 24 ساعة مرتفع $ 0.02183873$ 0.02183873 $ 0.02183873 عالية طوال الوقت $ 0.02924522$ 0.02924522 $ 0.02924522 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +4.93%

معلومات سوق Plxyer (PLXY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: