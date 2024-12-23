سعر Plxyer (PLXY)
سعر Plxyer (PLXY) المباشر لليوم هو USD 0.0217571. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.59M. يتم تحديث سعر PLXY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plxyer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.41K
- تغيير سعر Plxyer خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.36B
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خلال اليوم، كان سعر Plxyer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plxyer مقابل USD هو $ +0.0011081500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plxyer مقابل USD هو $ +0.0010798701 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plxyer مقابل USD هو $ +0.000970155876596232 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ +0.0011081500
|+5.09%
|60 يوم
|$ +0.0010798701
|+4.96%
|90 يوم
|$ +0.000970155876596232
|+4.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plxyer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
+0.02%
+4.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? PLXYER (pronounced as Player) is a web3 game distribution platform for blockchain games with all-in-one features for Web3 developers and players. Experience a seamless integration of traditional and on-chain gaming, turnkey game creation tools, platform governance, a guild management portal, and an NFT marketplace with various P2P services. Our mission is to provide game creators with the best tools and resources for launching and managing Web3 games while offering players the ultimate gaming experience. What makes your project unique? The platform provides game creators with the tools and resources for launching and managing Web3 games while offering players the good gaming experience. History of your project. The project was founded in 2023 and was listed on BitMart on 16th June 2023. What’s next for your project? The Game portal for the project will be launched by the end of 20
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