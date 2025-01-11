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سعر Plutus DPX (PLSDPX) المباشر لليوم هو USD 12.32 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PLSDPX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plutus DPX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.57 - تغيير سعر Plutus DPX خلال اليوم هو -0.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Plutus DPX (PLSDPX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plutus DPX مقابل USD هو $ -0.08941040965941 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plutus DPX مقابل USD هو $ -4.0486144160 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plutus DPX مقابل USD هو $ +4.0441484160 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plutus DPX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.08941040965941 -0.72% 30 يوم $ -4.0486144160 -32.86% 60 يوم $ +4.0441484160 +32.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Plutus DPX (PLSDPX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plutus DPX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 12.03$ 12.03 $ 12.03 24 ساعة مرتفع $ 12.41$ 12.41 $ 12.41 عالية طوال الوقت $ 259.2$ 259.2 $ 259.2 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.72% تغير السعر (7 أيام) -10.04%

معلومات سوق Plutus DPX (PLSDPX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: