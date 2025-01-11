سعر Plutus DPX (PLSDPX)
سعر Plutus DPX (PLSDPX) المباشر لليوم هو USD 12.32. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLSDPX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plutus DPX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.57
- تغيير سعر Plutus DPX خلال اليوم هو -0.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Plutus DPX مقابل USD هو $ -0.08941040965941 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plutus DPX مقابل USD هو $ -4.0486144160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plutus DPX مقابل USD هو $ +4.0441484160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plutus DPX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.08941040965941
|-0.72%
|30 يوم
|$ -4.0486144160
|-32.86%
|60 يوم
|$ +4.0441484160
|+32.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plutus DPX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.72%
-10.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
plsDPX is a liquid staking derivative of the veDPX token. Plutus allows users to convert their DPX to plsDPX so they may earn the underlying veDPX rewards while maintaining a liquid position through the plsDPX token. In exchange, the governance power of the underlying veDPX token is passed on to PLS holders. This allows PLS holders to vote on both general governance decisions as well as the DPX gauge allocation in the future. In addition, users are offered the option to stake their plsDPX on Plutus which earns them additional PLS rewards.
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