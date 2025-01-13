سعر Plutus ARB (PLSARB)
سعر Plutus ARB (PLSARB) المباشر لليوم هو USD 0.620913. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLSARB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plutus ARB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 360.90
- تغيير سعر Plutus ARB خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Plutus ARB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plutus ARB مقابل USD هو $ -0.2439462863 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plutus ARB مقابل USD هو $ -0.0029942908 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plutus ARB مقابل USD هو $ +0.070347305344818 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.2439462863
|-39.28%
|60 يوم
|$ -0.0029942908
|-0.48%
|90 يوم
|$ +0.070347305344818
|+12.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plutus ARB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-31.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquid staking derivative for arb operated by plutusDAO
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