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سعر Plutus ARB (PLSARB) المباشر لليوم هو USD 0.620913 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PLSARB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plutus ARB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 360.90 - تغيير سعر Plutus ARB خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Plutus ARB (PLSARB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plutus ARB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plutus ARB مقابل USD هو $ -0.2439462863 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plutus ARB مقابل USD هو $ -0.0029942908 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plutus ARB مقابل USD هو $ +0.070347305344818 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.2439462863 -39.28% 60 يوم $ -0.0029942908 -0.48% 90 يوم $ +0.070347305344818 +12.78%

تحليل سعر Plutus ARB (PLSARB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plutus ARB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -31.05%

معلومات سوق Plutus ARB (PLSARB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: