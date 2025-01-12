سعر Plutonian DAO (PLD)
سعر Plutonian DAO (PLD) المباشر لليوم هو USD 0.00320607. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plutonian DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.78
- تغيير سعر Plutonian DAO خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Plutonian DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plutonian DAO مقابل USD هو $ -0.0008496547 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plutonian DAO مقابل USD هو $ +0.0004761555 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plutonian DAO مقابل USD هو $ +0.000282173767563812 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.30%
|30 يوم
|$ -0.0008496547
|-26.50%
|60 يوم
|$ +0.0004761555
|+14.85%
|90 يوم
|$ +0.000282173767563812
|+9.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plutonian DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.30%
+2.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plutonians is an NFT enabled and SPL token powered space RPG video game. The game framework will be developed as a combination of web2 multiplayer universe, and web3 enabled VR metaverse.
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