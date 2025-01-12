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سعر Plutonian DAO (PLD) المباشر لليوم هو USD 0.00320607 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plutonian DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.78 - تغيير سعر Plutonian DAO خلال اليوم هو -0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Plutonian DAO (PLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plutonian DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plutonian DAO مقابل USD هو $ -0.0008496547 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plutonian DAO مقابل USD هو $ +0.0004761555 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plutonian DAO مقابل USD هو $ +0.000282173767563812 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.30% 30 يوم $ -0.0008496547 -26.50% 60 يوم $ +0.0004761555 +14.85% 90 يوم $ +0.000282173767563812 +9.65%

تحليل سعر Plutonian DAO (PLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plutonian DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00320366$ 0.00320366 $ 0.00320366 24 ساعة مرتفع $ 0.00322416$ 0.00322416 $ 0.00322416 عالية طوال الوقت $ 0.011818$ 0.011818 $ 0.011818 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.30% تغير السعر (7 أيام) +2.73%

معلومات سوق Plutonian DAO (PLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: