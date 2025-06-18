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سعر Plush Pepe (PPEPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.67K . يتم تحديث سعر PPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plush Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Plush Pepe خلال اليوم هو -30.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Plush Pepe (PPEPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plush Pepe مقابل USD هو $ -0.000308868908993936 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plush Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plush Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plush Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000308868908993936 -30.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Plush Pepe (PPEPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plush Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.0010161$ 0.0010161 $ 0.0010161 عالية طوال الوقت $ 0.00369276$ 0.00369276 $ 0.00369276 تغير السعر (1 ساعة) -0.80% تغير السعر (1يوم) -30.45% تغير السعر (7 أيام) -65.89%

معلومات سوق Plush Pepe (PPEPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: