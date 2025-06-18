سعر Plush Pepe (PPEPE)
سعر Plush Pepe (PPEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.67K. يتم تحديث سعر PPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plush Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Plush Pepe خلال اليوم هو -30.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Plush Pepe مقابل USD هو $ -0.000308868908993936 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plush Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plush Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plush Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000308868908993936
|-30.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plush Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.80%
-30.45%
-65.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity.
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