معلومات سعر PLURcoin (PLUR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر PLURcoin (PLUR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PLUR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPLUR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PLUR -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PLURcoin (PLUR)

القيمة السوقية $ 188.75K$ 188.75K $ 188.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M إمداد دورة التداول 1.10B 1.10B 1.10B إجمالي العرض 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797

القيمة السوقية الحالية لـ PLURcoin هي $ 188.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PLUR يبلغ 1.10B، مع إجمالي عرض 56097013924.83797. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.65M.