سعر PLUMPY DRAGONS (LOONG)
سعر PLUMPY DRAGONS (LOONG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.53K. يتم تحديث سعر LOONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PLUMPY DRAGONS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.09
- تغيير سعر PLUMPY DRAGONS خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 888.00M
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خلال اليوم، كان سعر PLUMPY DRAGONS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PLUMPY DRAGONS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PLUMPY DRAGONS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PLUMPY DRAGONS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-12.36%
|60 يوم
|$ 0
|+15.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PLUMPY DRAGONS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
888,000,000 $LOONG tokens and 888 unique NFTs called Plumpy Dragons . Introducing an innovative token project built on the ERC-404 standard.
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