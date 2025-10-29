معلومات سعر Plume Staked ETH (PETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 3,893.44 24 ساعة مرتفع $ 4,101.67 عالية طوال الوقت $ 4,947.99 أدنى سعر $ 3,366.9 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -2.82% تغير السعر (7 أيام) +3.83%

سعر Plume Staked ETH (PETH) في الوقت الحقيقي هو $3,956.17. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PETH بين أدنى سعر $ 3,893.44 وأعلى سعر $ 4,101.67، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPETH على الإطلاق هو $ 4,947.99، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3,366.9.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PETH +0.09% على مدار الساعة الماضية، -2.82% على مدار 24 ساعة، و +3.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Plume Staked ETH (PETH)

القيمة السوقية $ 195.67K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 195.67K إمداد دورة التداول 49.46 إجمالي العرض 49.46018891283305

القيمة السوقية الحالية لـ Plume Staked ETH هي $ 195.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PETH يبلغ 49.46، مع إجمالي عرض 49.46018891283305. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 195.67K.