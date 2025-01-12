سعر plsJONES (PLSJONES)
سعر plsJONES (PLSJONES) المباشر لليوم هو USD 50.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLSJONES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق plsJONES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.33
- تغيير سعر plsJONES خلال اليوم هو +1.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر plsJONES مقابل USD هو $ +0.975219 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر plsJONES مقابل USD هو $ -7.7201908080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر plsJONES مقابل USD هو $ +3.4835618400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر plsJONES مقابل USD هو $ +6.31464912045694 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.975219
|+1.98%
|30 يوم
|$ -7.7201908080
|-15.39%
|60 يوم
|$ +3.4835618400
|+6.94%
|90 يوم
|$ +6.31464912045694
|+14.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر plsJONES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
+1.98%
-0.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquid staking derivative for veJONES operated by plutusDAO
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