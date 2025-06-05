سعر PlinkoIncinerator (PLINC)
سعر PlinkoIncinerator (PLINC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 168.92K. يتم تحديث سعر PLINC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PlinkoIncinerator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PlinkoIncinerator خلال اليوم هو +0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.66M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PLINC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PLINC.
خلال اليوم، كان سعر PlinkoIncinerator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PlinkoIncinerator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PlinkoIncinerator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PlinkoIncinerator مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PlinkoIncinerator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+0.48%
-0.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plinko Incinerator is a Solana-based utility platform that allows users to burn unwanted tokens, NFTs, and dust from their wallets, reclaiming the associated SOL. This reduces wallet clutter and unlocks value from previously worthless assets. The platform also features a gamified system where reclaimed SOL can be used to play a custom Plinko game with real payout mechanics. $PLINC is the governance and utility token that powers the platform, offering reduced fees, staking, governance rights, and exclusive access to future features.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PLINC إلى VND
₫--
|1 PLINC إلى AUD
A$--
|1 PLINC إلى GBP
￡--
|1 PLINC إلى EUR
€--
|1 PLINC إلى USD
$--
|1 PLINC إلى MYR
RM--
|1 PLINC إلى TRY
₺--
|1 PLINC إلى JPY
¥--
|1 PLINC إلى RUB
₽--
|1 PLINC إلى INR
₹--
|1 PLINC إلى IDR
Rp--
|1 PLINC إلى KRW
₩--
|1 PLINC إلى PHP
₱--
|1 PLINC إلى EGP
￡E.--
|1 PLINC إلى BRL
R$--
|1 PLINC إلى CAD
C$--
|1 PLINC إلى BDT
৳--
|1 PLINC إلى NGN
₦--
|1 PLINC إلى UAH
₴--
|1 PLINC إلى VES
Bs--
|1 PLINC إلى PKR
Rs--
|1 PLINC إلى KZT
₸--
|1 PLINC إلى THB
฿--
|1 PLINC إلى TWD
NT$--
|1 PLINC إلى AED
د.إ--
|1 PLINC إلى CHF
Fr--
|1 PLINC إلى HKD
HK$--
|1 PLINC إلى MAD
.د.م--
|1 PLINC إلى MXN
$--