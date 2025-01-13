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سعر Plink Cat (PLINK) المباشر لليوم هو USD 0.00003499 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PLINK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plink Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.63 - تغيير سعر Plink Cat خلال اليوم هو +1.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Plink Cat (PLINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plink Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plink Cat مقابل USD هو $ -0.0000069458 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plink Cat مقابل USD هو $ -0.0000173622 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plink Cat مقابل USD هو $ -0.00017155684978661634 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.65% 30 يوم $ -0.0000069458 -19.85% 60 يوم $ -0.0000173622 -49.62% 90 يوم $ -0.00017155684978661634 -83.05%

تحليل سعر Plink Cat (PLINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plink Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003411$ 0.00003411 $ 0.00003411 24 ساعة مرتفع $ 0.00003499$ 0.00003499 $ 0.00003499 عالية طوال الوقت $ 0.00229261$ 0.00229261 $ 0.00229261 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.65% تغير السعر (7 أيام) -12.23%

معلومات سوق Plink Cat (PLINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: