سعر Plink Cat (PLINK)
سعر Plink Cat (PLINK) المباشر لليوم هو USD 0.00003499. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plink Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.63
- تغيير سعر Plink Cat خلال اليوم هو +1.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Plink Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plink Cat مقابل USD هو $ -0.0000069458 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plink Cat مقابل USD هو $ -0.0000173622 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plink Cat مقابل USD هو $ -0.00017155684978661634 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.65%
|30 يوم
|$ -0.0000069458
|-19.85%
|60 يوم
|$ -0.0000173622
|-49.62%
|90 يوم
|$ -0.00017155684978661634
|-83.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plink Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.65%
-12.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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