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سعر Plenty PLY (PLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plenty PLY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.30 - تغيير سعر Plenty PLY خلال اليوم هو -0.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Plenty PLY (PLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plenty PLY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plenty PLY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plenty PLY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plenty PLY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.69% 30 يوم $ 0 -28.72% 60 يوم $ 0 +59.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Plenty PLY (PLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plenty PLY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00882142$ 0.00882142 $ 0.00882142 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.69% تغير السعر (7 أيام) -15.52%

معلومات سوق Plenty PLY (PLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: