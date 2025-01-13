سعر Plenty PLY (PLY)
سعر Plenty PLY (PLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plenty PLY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.30
- تغيير سعر Plenty PLY خلال اليوم هو -0.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Plenty PLY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plenty PLY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plenty PLY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plenty PLY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.69%
|30 يوم
|$ 0
|-28.72%
|60 يوم
|$ 0
|+59.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plenty PLY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.69%
-15.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plenty is a decentralized exchange on Tezos that offers a seamless trading experience. Users can trade, earn, govern and build on the platform. Plenty features both stable and volatile liquidity pools, enables near-zero slippage trades and easy bridging from Ethereum and Polygon.
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