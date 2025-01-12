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سعر Plenty DeFi (PLENTY) المباشر لليوم هو USD 0.00654867 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PLENTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plenty DeFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.03 - تغيير سعر Plenty DeFi خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Plenty DeFi (PLENTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plenty DeFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plenty DeFi مقابل USD هو $ -0.0016610177 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plenty DeFi مقابل USD هو $ +0.0002253194 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plenty DeFi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0016610177 -25.36% 60 يوم $ +0.0002253194 +3.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Plenty DeFi (PLENTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plenty DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.92$ 2.92 $ 2.92 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -10.48%

معلومات سوق Plenty DeFi (PLENTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: