سعر Plenty DeFi (PLENTY)
سعر Plenty DeFi (PLENTY) المباشر لليوم هو USD 0.00654867. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLENTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plenty DeFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.03
- تغيير سعر Plenty DeFi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PLENTY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PLENTY.
خلال اليوم، كان سعر Plenty DeFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plenty DeFi مقابل USD هو $ -0.0016610177 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plenty DeFi مقابل USD هو $ +0.0002253194 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plenty DeFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0016610177
|-25.36%
|60 يوم
|$ +0.0002253194
|+3.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plenty DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plenty is expanding DeFi use cases on Tezos towards a full scale decentralized financial ecosystem. Empowering traders, liquidity providers & developers to participate in an open financial marketplace.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PLENTY إلى AUD
A$0.0106088454
|1 PLENTY إلى GBP
￡0.0053044227
|1 PLENTY إلى EUR
€0.0063522099
|1 PLENTY إلى USD
$0.00654867
|1 PLENTY إلى MYR
RM0.0294035283
|1 PLENTY إلى TRY
₺0.231822918
|1 PLENTY إلى JPY
¥1.0325287989
|1 PLENTY إلى RUB
₽0.6655413321
|1 PLENTY إلى INR
₹0.5642988939
|1 PLENTY إلى IDR
Rp107.3552287248
|1 PLENTY إلى PHP
₱0.38637153
|1 PLENTY إلى EGP
￡E.0.330707835
|1 PLENTY إلى BRL
R$0.0400778604
|1 PLENTY إلى CAD
C$0.0094300848
|1 PLENTY إلى BDT
৳0.8024085351
|1 PLENTY إلى NGN
₦10.2004048521
|1 PLENTY إلى UAH
₴0.2781220149
|1 PLENTY إلى VES
Bs0.34707951
|1 PLENTY إلى PKR
Rs1.8317939724
|1 PLENTY إلى KZT
₸3.4722358074
|1 PLENTY إلى THB
฿0.2271078756
|1 PLENTY إلى TWD
NT$0.2168264637
|1 PLENTY إلى CHF
Fr0.0059592897
|1 PLENTY إلى HKD
HK$0.0509486526
|1 PLENTY إلى MAD
.د.م0.0660760803