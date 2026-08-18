سعر PLEB INDEX اليوم

السعر المباشر لمشروع PLEB INDEX (PLEB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PLEB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PLEB.

يحتل PLEB INDEX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,564.1، مع عرض متداول قدره 1.00B PLEB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PLEB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PLEB بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-8.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PLEB INDEX (PLEB)

القيمة السوقية $ 14.56K$ 14.56K $ 14.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.56K$ 14.56K $ 14.56K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PLEB INDEX هي $ 14.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PLEB يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.56K.