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سعر Pleasure Coin (NSFW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M . يتم تحديث سعر NSFW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pleasure Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 470.02 - تغيير سعر Pleasure Coin خلال اليوم هو -0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 60.76B

أداء سعر Pleasure Coin (NSFW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pleasure Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pleasure Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pleasure Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pleasure Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.88% 30 يوم $ 0 +27.40% 60 يوم $ 0 +17.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pleasure Coin (NSFW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pleasure Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00114031$ 0.00114031 $ 0.00114031 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -0.88% تغير السعر (7 أيام) -8.64%

معلومات سوق Pleasure Coin (NSFW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: