سعر Pleasure Coin (NSFW)
سعر Pleasure Coin (NSFW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M. يتم تحديث سعر NSFW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pleasure Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 470.02
- تغيير سعر Pleasure Coin خلال اليوم هو -0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 60.76B
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خلال اليوم، كان سعر Pleasure Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pleasure Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pleasure Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pleasure Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.88%
|30 يوم
|$ 0
|+27.40%
|60 يوم
|$ 0
|+17.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pleasure Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-0.88%
-8.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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