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سعر PLC Ultima (PLCU) المباشر لليوم هو USD 64.92 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PLCU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PLC Ultima الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.72 - تغيير سعر PLC Ultima خلال اليوم هو +18.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PLC Ultima (PLCU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PLC Ultima مقابل USD هو $ +9.94 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PLC Ultima مقابل USD هو $ -4.0150747800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PLC Ultima مقابل USD هو $ -3.5908290720 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PLC Ultima مقابل USD هو $ -14.94533898278095 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +9.94 +18.09% 30 يوم $ -4.0150747800 -6.18% 60 يوم $ -3.5908290720 -5.53% 90 يوم $ -14.94533898278095 -18.71%

تحليل سعر PLC Ultima (PLCU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PLC Ultima: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 54.95$ 54.95 $ 54.95 24 ساعة مرتفع $ 66.01$ 66.01 $ 66.01 عالية طوال الوقت $ 109,038$ 109,038 $ 109,038 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +18.09% تغير السعر (7 أيام) +8.23%

معلومات سوق PLC Ultima (PLCU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: