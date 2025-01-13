سعر PLC Ultima (PLCU)
سعر PLC Ultima (PLCU) المباشر لليوم هو USD 64.92. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLCU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PLC Ultima الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.72
- تغيير سعر PLC Ultima خلال اليوم هو +18.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PLC Ultima مقابل USD هو $ +9.94 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PLC Ultima مقابل USD هو $ -4.0150747800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PLC Ultima مقابل USD هو $ -3.5908290720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PLC Ultima مقابل USD هو $ -14.94533898278095 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +9.94
|+18.09%
|30 يوم
|$ -4.0150747800
|-6.18%
|60 يوم
|$ -3.5908290720
|-5.53%
|90 يوم
|$ -14.94533898278095
|-18.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PLC Ultima: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+18.09%
+8.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The PLC Ultima blockchain is based on the Litecoin blockchain. Both are characterized by network stability, transparency and high transaction processing speed with the option of using the Segregated Witness protocol upgrade. The developers of PLC Ultima have expanded the functionality of the Litecoin blockchain and increased the scope of its application. The PLC Ultima blockchain uses the CryptoNight hashing algorithm used by Bytecoin and Monero. We have introduced a more equitable distribution of rewards among participants using minting, backed by smart contracts. Additionally, this solution has been tested for vulnerability to all types of attacks, including network separation, hacking attempts, blockchain tampering, keyspace attack, etc.
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