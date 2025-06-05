سعر Plaza LevETH (LEVETH)
سعر Plaza LevETH (LEVETH) المباشر لليوم هو USD 4,705.18. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 860.84K. يتم تحديث سعر LEVETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plaza LevETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Plaza LevETH خلال اليوم هو +0.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 183.21
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خلال اليوم، كان سعر Plaza LevETH مقابل USD هو $ +31.42 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plaza LevETH مقابل USD هو $ +6,733.1906859880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plaza LevETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plaza LevETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +31.42
|+0.67%
|30 يوم
|$ +6,733.1906859880
|+143.10%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plaza LevETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.18%
+0.67%
-6.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/
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