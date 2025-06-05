احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LEVETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LEVETH.

سعر Plaza LevETH (LEVETH) المباشر لليوم هو USD 4,705.18 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 860.84K . يتم تحديث سعر LEVETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plaza LevETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Plaza LevETH خلال اليوم هو +0.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 183.21

أداء سعر Plaza LevETH (LEVETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plaza LevETH مقابل USD هو $ +31.42 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plaza LevETH مقابل USD هو $ +6,733.1906859880 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plaza LevETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plaza LevETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +31.42 +0.67% 30 يوم $ +6,733.1906859880 +143.10% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Plaza LevETH (LEVETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plaza LevETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4,626.18$ 4,626.18 $ 4,626.18 24 ساعة مرتفع $ 4,855.24$ 4,855.24 $ 4,855.24 عالية طوال الوقت $ 9,447.2$ 9,447.2 $ 9,447.2 تغير السعر (1 ساعة) +1.18% تغير السعر (1يوم) +0.67% تغير السعر (7 أيام) -6.17%

معلومات سوق Plaza LevETH (LEVETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: