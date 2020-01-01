توكنوميكس Plaza BondETH (BONDETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Plaza BondETH (BONDETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Plaza BondETH (BONDETH) Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/ الموقع الرسمي: https://app.plaza.finance/ اشتر BONDETH الآن!

توكنوميكس Plaza BondETH (BONDETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Plaza BondETH (BONDETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 764.57K $ 764.57K $ 764.57K إجمالي العرض: $ 7.64K $ 7.64K $ 7.64K العرض المتداول: $ 7.64K $ 7.64K $ 7.64K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 764.57K $ 764.57K $ 764.57K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 100.86 $ 100.86 $ 100.86 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 91.78 $ 91.78 $ 91.78 السعر الحالي: $ 100.01 $ 100.01 $ 100.01 معرفة المزيد عن سعر Plaza BondETH (BONDETH)

توكنوميكس Plaza BondETH (BONDETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Plaza BondETH (BONDETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BONDETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BONDETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BONDETH، استكشف السعر المباشر لتوكن BONDETH!

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