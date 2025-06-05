احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BONDETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BONDETH.

سعر Plaza BondETH (BONDETH) المباشر لليوم هو USD 100.08 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 696.91K . يتم تحديث سعر BONDETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plaza BondETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Plaza BondETH خلال اليوم هو +0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.96K

أداء سعر Plaza BondETH (BONDETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plaza BondETH مقابل USD هو $ +0.108169 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plaza BondETH مقابل USD هو $ +2.4522502320 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plaza BondETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plaza BondETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.108169 +0.11% 30 يوم $ +2.4522502320 +2.45% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Plaza BondETH (BONDETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plaza BondETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 99.75$ 99.75 $ 99.75 24 ساعة مرتفع $ 100.13$ 100.13 $ 100.13 عالية طوال الوقت $ 100.46$ 100.46 $ 100.46 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) +0.00%

معلومات سوق Plaza BondETH (BONDETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: