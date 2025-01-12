سعر PlayPad (PPAD)
سعر PlayPad (PPAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PlayPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 699.16
- تغيير سعر PlayPad خلال اليوم هو -0.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PlayPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PlayPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PlayPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PlayPad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.35%
|30 يوم
|$ 0
|+2.52%
|60 يوم
|$ 0
|-46.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PlayPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.35%
+4.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PlayPad is first IDO platform for VR, Gaming & Play2Earn projects in metaverse , multi chain supported and fully decentralized.
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