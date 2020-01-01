توكنوميكس PlayNity (PLY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PlayNity (PLY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PlayNity (PLY) PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement. In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for: Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings.

Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process.

Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment.

Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams. In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions. الموقع الرسمي: https://playnity.io/ اشتر PLY الآن!

توكنوميكس PlayNity (PLY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PlayNity (PLY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.94K $ 17.94K $ 17.94K إجمالي العرض: $ 106.37M $ 106.37M $ 106.37M العرض المتداول: $ 95.76M $ 95.76M $ 95.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.93K $ 19.93K $ 19.93K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.357112 $ 0.357112 $ 0.357112 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00018735 $ 0.00018735 $ 0.00018735 معرفة المزيد عن سعر PlayNity (PLY)

توكنوميكس PlayNity (PLY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PlayNity (PLY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PLY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PLY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PLY، استكشف السعر المباشر لتوكن PLY!

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