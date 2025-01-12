سعر PlayNity (PLY)
سعر PlayNity (PLY) المباشر لليوم هو USD 0.00100196. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.46K. يتم تحديث سعر PLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PlayNity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.93
- تغيير سعر PlayNity خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 91.28M
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خلال اليوم، كان سعر PlayNity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PlayNity مقابل USD هو $ +0.0000031675 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PlayNity مقابل USD هو $ -0.0003020163 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PlayNity مقابل USD هو $ -0.0003301621159367117 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ +0.0000031675
|+0.32%
|60 يوم
|$ -0.0003020163
|-30.14%
|90 يوم
|$ -0.0003301621159367117
|-24.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PlayNity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-0.05%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement. In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for: - Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings. - Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process. - Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment. - Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams. In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions.
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