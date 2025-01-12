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سعر PlayNity (PLY) المباشر لليوم هو USD 0.00100196 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.46K . يتم تحديث سعر PLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PlayNity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.93 - تغيير سعر PlayNity خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 91.28M

أداء سعر PlayNity (PLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PlayNity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PlayNity مقابل USD هو $ +0.0000031675 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PlayNity مقابل USD هو $ -0.0003020163 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PlayNity مقابل USD هو $ -0.0003301621159367117 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.05% 30 يوم $ +0.0000031675 +0.32% 60 يوم $ -0.0003020163 -30.14% 90 يوم $ -0.0003301621159367117 -24.78%

تحليل سعر PlayNity (PLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PlayNity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00100804$ 0.00100804 $ 0.00100804 عالية طوال الوقت $ 0.357112$ 0.357112 $ 0.357112 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

معلومات سوق PlayNity (PLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: