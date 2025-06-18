سعر PlayMind (PLAI)
سعر PlayMind (PLAI) المباشر لليوم هو USD 0.0010171. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M. يتم تحديث سعر PLAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PlayMind الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PlayMind خلال اليوم هو -1.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر PlayMind مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PlayMind مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PlayMind مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PlayMind مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PlayMind: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-1.97%
-38.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PlayMind (PLAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PLAI والتوكن الشاملة الآن!
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