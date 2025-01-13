سعر PlayFi (PLAYFI)
سعر PlayFi (PLAYFI) المباشر لليوم هو USD 0.0333054. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLAYFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PlayFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 405.18
- تغيير سعر PlayFi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PlayFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PlayFi مقابل USD هو $ +0.0140411769 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PlayFi مقابل USD هو $ +0.0118819179 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PlayFi مقابل USD هو $ +0.00015061197646069 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0140411769
|+42.16%
|60 يوم
|$ +0.0118819179
|+35.68%
|90 يوم
|$ +0.00015061197646069
|+0.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PlayFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PLAYFI is a cross-chain token used as the native currency to play PlayFi-branded games, encouraging communities to communicate and grow with each other, fostering a healthy crypto environment where gamers can have fun earning crypto using their gaming skills, as well as collecting PlayFi Tokens to enable revenue sharing on all games.
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