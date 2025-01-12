سعر Player 2 (DEO)
سعر Player 2 (DEO) المباشر لليوم هو USD 0.070004. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Player 2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 192.65
- تغيير سعر Player 2 خلال اليوم هو +6.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Player 2 مقابل USD هو $ +0.00437753 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Player 2 مقابل USD هو $ +0.0000703470 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Player 2 مقابل USD هو $ +0.0302209718 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Player 2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00437753
|+6.67%
|30 يوم
|$ +0.0000703470
|+0.10%
|60 يوم
|$ +0.0302209718
|+43.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Player 2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+6.67%
-15.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
1) Player 2 allows you to discover Solana through a gamified world. It's where communities and businesses meet, and it's powered by a USDC backed economy. 2) Our ecosystem is a collection of multiple smaller projects and our main token (DEO) is backed by a USDC reserve that keeps growing. 3) Launched DeFi protocol in Mar 2022, launched an NFT collection in Aug 2022, launched token in Jan 2023. 4) Launch new DeFi fund which gives stable yields on SOL and USDC. 5) Transacting throughout our entire Player 2 world.
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