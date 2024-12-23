سعر Playcent (PCNT)
سعر Playcent (PCNT) المباشر لليوم هو USD 0.00305022. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.40K. يتم تحديث سعر PCNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Playcent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 413.56
- تغيير سعر Playcent خلال اليوم هو +5.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.34M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PCNT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PCNT.
خلال اليوم، كان سعر Playcent مقابل USD هو $ +0.00016179 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Playcent مقابل USD هو $ -0.0021880182 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Playcent مقابل USD هو $ -0.0006534422 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Playcent مقابل USD هو $ -0.0008343356963349455 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016179
|+5.60%
|30 يوم
|$ -0.0021880182
|-71.73%
|60 يوم
|$ -0.0006534422
|-21.42%
|90 يوم
|$ -0.0008343356963349455
|-21.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Playcent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+5.60%
-25.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Playcent (PCNT) is a decentralized Wix platform for Dapps, games, NFTS and social tokens. We give NFT creators, gaming developers and other creators the opportunity to monetize their skills through the platform. PCNT will also host NFT auctions, E-Sports events and also provide lucrative staking opportunities.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PCNT إلى AUD
A$0.0048498498
|1 PCNT إلى GBP
￡0.0024096738
|1 PCNT إلى EUR
€0.002897709
|1 PCNT إلى USD
$0.00305022
|1 PCNT إلى MYR
RM0.0136649856
|1 PCNT إلى TRY
₺0.1073372418
|1 PCNT إلى JPY
¥0.4773289278
|1 PCNT إلى RUB
₽0.3137761314
|1 PCNT إلى INR
₹0.2593602066
|1 PCNT إلى IDR
Rp49.1970898866
|1 PCNT إلى PHP
₱0.1788343986
|1 PCNT إلى EGP
￡E.0.1550731848
|1 PCNT إلى BRL
R$0.0185148354
|1 PCNT إلى CAD
C$0.0043618146
|1 PCNT إلى BDT
৳0.3629456778
|1 PCNT إلى NGN
₦4.7143895298
|1 PCNT إلى UAH
₴0.1273771872
|1 PCNT إلى VES
Bs0.15556122
|1 PCNT إلى PKR
Rs0.8453989752
|1 PCNT إلى KZT
₸1.5952955622
|1 PCNT إلى THB
฿0.1045615416
|1 PCNT إلى TWD
NT$0.0997116918
|1 PCNT إلى CHF
Fr0.0027146958
|1 PCNT إلى HKD
HK$0.0236697072
|1 PCNT إلى MAD
.د.م0.0305632044