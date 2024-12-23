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سعر Playcent (PCNT) المباشر لليوم هو USD 0.00305022 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.40K . يتم تحديث سعر PCNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Playcent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 413.56 - تغيير سعر Playcent خلال اليوم هو +5.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.34M

أداء سعر Playcent (PCNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Playcent مقابل USD هو $ +0.00016179 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Playcent مقابل USD هو $ -0.0021880182 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Playcent مقابل USD هو $ -0.0006534422 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Playcent مقابل USD هو $ -0.0008343356963349455 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016179 +5.60% 30 يوم $ -0.0021880182 -71.73% 60 يوم $ -0.0006534422 -21.42% 90 يوم $ -0.0008343356963349455 -21.47%

تحليل سعر Playcent (PCNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Playcent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00282542$ 0.00282542 $ 0.00282542 24 ساعة مرتفع $ 0.00305532$ 0.00305532 $ 0.00305532 عالية طوال الوقت $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +5.60% تغير السعر (7 أيام) -25.95%

معلومات سوق Playcent (PCNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: