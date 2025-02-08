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سعر Playahh App (PLAH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PLAH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Playahh App الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 652.52 - تغيير سعر Playahh App خلال اليوم هو -37.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Playahh App (PLAH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Playahh App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Playahh App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Playahh App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Playahh App مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -37.94% 30 يوم $ 0 -78.27% 60 يوم $ 0 -98.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Playahh App (PLAH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Playahh App: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00000125$ 0.00000125 $ 0.00000125 عالية طوال الوقت $ 0.00024518$ 0.00024518 $ 0.00024518 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -37.94% تغير السعر (7 أيام) -84.41%

معلومات سوق Playahh App (PLAH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: