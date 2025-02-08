سعر Playahh App (PLAH)
سعر Playahh App (PLAH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLAH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Playahh App الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 652.52
- تغيير سعر Playahh App خلال اليوم هو -37.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Playahh App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Playahh App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Playahh App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Playahh App مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-37.94%
|30 يوم
|$ 0
|-78.27%
|60 يوم
|$ 0
|-98.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Playahh App: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-37.94%
-84.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Playahh is a decentralized ecosystem on the Arbitrum network including Web3 Games, NFTs, and the Staking platform. At the core principle of Playahh lies the utility of NFTs. Unlike other NFTs, which often have a short-lived appeal and only cater to a small niche audience, Playahh believes in maximizing the potential, and real value of NFTs by integrating them into products in the ecosystem. Key Products and $Plah Token $Plah tokens are set to become an integral part of the Playahh ecosystem, serving as the primary currency for various exciting features. 📍Playahh NFT Mystery Boxes 📍Playahh Staking 📍Playahh Games
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