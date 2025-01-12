سعر Platypus Finance (PTP)
سعر Platypus Finance (PTP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.55K. يتم تحديث سعر PTP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Platypus Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.44
- تغيير سعر Platypus Finance خلال اليوم هو +1.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 228.52M
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خلال اليوم، كان سعر Platypus Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Platypus Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Platypus Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Platypus Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.38%
|30 يوم
|$ 0
|-7.66%
|60 يوم
|$ 0
|-4.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Platypus Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+1.38%
-11.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Platypus' AMM facilitates seamless exchange between pegged assets. Its single-sided liquidity provision redefines the way AMM works.
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