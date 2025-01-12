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سعر Platypus Finance (PTP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.55K . يتم تحديث سعر PTP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Platypus Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.44 - تغيير سعر Platypus Finance خلال اليوم هو +1.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 228.52M

أداء سعر Platypus Finance (PTP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Platypus Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Platypus Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Platypus Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Platypus Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.38% 30 يوم $ 0 -7.66% 60 يوم $ 0 -4.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Platypus Finance (PTP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Platypus Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 16.69$ 16.69 $ 16.69 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +1.38% تغير السعر (7 أيام) -11.04%

معلومات سوق Platypus Finance (PTP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: