سعر Platform of meme coins اليوم

السعر المباشر لمشروع Platform of meme coins (PAYU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAYU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PAYU.

يحتل Platform of meme coins حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 574,505، مع عرض متداول قدره 543.21T PAYU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAYU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PAYU بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و-9.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Platform of meme coins (PAYU)

القيمة السوقية $ 574.51K$ 574.51K $ 574.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 574.51K$ 574.51K $ 574.51K إمداد دورة التداول 543.21T 543.21T 543.21T إجمالي العرض 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0

القيمة السوقية الحالية لـ Platform of meme coins هي $ 574.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PAYU يبلغ 543.21T، مع إجمالي عرض 543210987654321.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 574.51K.