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سعر Platform of meme coins المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PAYU هي 574,505 USD. تابع تحديثات أسعار PAYU إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Platform of meme coins المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PAYU هي 574,505 USD. تابع تحديثات أسعار PAYU إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PAYU

معلومات سعر PAYU

ما هو PAYU

الوثيقة البيضاء لـ PAYU

الموقع الرسمي لـ PAYU

اقتصاد توكن PAYU

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شعار Platform of meme coins

سعر Platform of meme coins (PAYU)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PAYU إلى USD:

$0.000000001058
$0.000000001058$0.000000001058
-5.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Platform of meme coins (PAYU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:36:24 (UTC+8)

سعر Platform of meme coins اليوم

السعر المباشر لمشروع Platform of meme coins (PAYU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAYU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PAYU.

يحتل Platform of meme coins حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 574,505، مع عرض متداول قدره 543.21T PAYU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAYU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PAYU بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و-9.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Platform of meme coins (PAYU)

$ 574.51K
$ 574.51K$ 574.51K

--
----

$ 574.51K
$ 574.51K$ 574.51K

543.21T
543.21T 543.21T

543,210,987,654,321.0
543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0

القيمة السوقية الحالية لـ Platform of meme coins هي $ 574.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PAYU يبلغ 543.21T، مع إجمالي عرض 543210987654321.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 574.51K.

سجل سعر Platform of meme coins بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-5.33%

-9.62%

-9.62%

سجل سعر Platform of meme coins (PAYU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Platform of meme coins مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Platform of meme coins مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Platform of meme coins مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Platform of meme coins مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-5.33%
30 يوم$ 0+173.26%
60 يوم$ 0+378.18%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Platform of meme coins

Platform of meme coins (PAYU) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PAYU في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPlatform of meme coins (PAYU) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Platform of meme coins نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Platform of meme coins الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PAYU للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Platform of meme coins.

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نبذة عن Platform of meme coins

ما هو السعر الحالي لـ Platform of meme coins؟

السعر المباشر لـ Platform of meme coins (PAYU) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Platform of meme coins في السوق؟

تحتلّ Platform of meme coins حاليًا المرتبة #3438 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $574505. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ PAYU؟

يبلغ المعروض المتداول لـ PAYU 543210987654321.0 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Platform of meme coins خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Platform of meme coins ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Platform of meme coins عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Platform of meme coins أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول PAYU اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Platform of meme coins؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة -5.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ BNB Chain Ecosystem,Meme,Payment Solutions. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Platform of meme coins

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:36:24 (UTC+8)

تحديثات Platform of meme coins (PAYU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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