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سعر Plata Network (PLATA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.90K . يتم تحديث سعر PLATA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plata Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.28 - تغيير سعر Plata Network خلال اليوم هو -0.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 367.21M

أداء سعر Plata Network (PLATA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plata Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plata Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plata Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plata Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.71% 30 يوم $ 0 -22.92% 60 يوم $ 0 -12.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Plata Network (PLATA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plata Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01050666$ 0.01050666 $ 0.01050666 تغير السعر (1 ساعة) +3.04% تغير السعر (1يوم) -0.71% تغير السعر (7 أيام) -23.56%

معلومات سوق Plata Network (PLATA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: