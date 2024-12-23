سعر Plata Network (PLATA)
سعر Plata Network (PLATA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.90K. يتم تحديث سعر PLATA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plata Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.28
- تغيير سعر Plata Network خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 367.21M
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خلال اليوم، كان سعر Plata Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plata Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plata Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plata Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|-22.92%
|60 يوم
|$ 0
|-12.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plata Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.04%
-0.71%
-23.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!
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