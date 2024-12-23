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سعر Plastiks (PLASTIK) المباشر لليوم هو USD 0.00347974 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.64M . يتم تحديث سعر PLASTIK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plastiks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.37K - تغيير سعر Plastiks خلال اليوم هو +10.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 470.26M

أداء سعر Plastiks (PLASTIK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plastiks مقابل USD هو $ +0.00033107 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plastiks مقابل USD هو $ -0.0011087168 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plastiks مقابل USD هو $ -0.0020705455 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plastiks مقابل USD هو $ -0.0004785180922675 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00033107 +10.51% 30 يوم $ -0.0011087168 -31.86% 60 يوم $ -0.0020705455 -59.50% 90 يوم $ -0.0004785180922675 -12.08%

تحليل سعر Plastiks (PLASTIK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plastiks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00297031$ 0.00297031 $ 0.00297031 24 ساعة مرتفع $ 0.00422248$ 0.00422248 $ 0.00422248 عالية طوال الوقت $ 0.260756$ 0.260756 $ 0.260756 تغير السعر (1 ساعة) +2.26% تغير السعر (1يوم) +10.51% تغير السعر (7 أيام) +29.96%

معلومات سوق Plastiks (PLASTIK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: