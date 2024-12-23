سعر Plasma Finance (PPAY)
سعر Plasma Finance (PPAY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 130.07K. يتم تحديث سعر PPAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plasma Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.14
- تغيير سعر Plasma Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 950.00M
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خلال اليوم، كان سعر Plasma Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plasma Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plasma Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plasma Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+2.12%
|60 يوم
|$ 0
|-70.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plasma Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plasma.Finance is a cross-chain DeFi aggregator and portfolio management platform.
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