توكنوميكس Plants VS Ronke (PVR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Plants VS Ronke (PVR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Plants VS Ronke (PVR) Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards. الموقع الرسمي: https://pvr.ronencoin.tech/ اشتر PVR الآن!

توكنوميكس Plants VS Ronke (PVR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Plants VS Ronke (PVR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 201.90K $ 201.90K $ 201.90K إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 238.76M $ 238.76M $ 238.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 253.68K $ 253.68K $ 253.68K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01016038 $ 0.01016038 $ 0.01016038 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0008456 $ 0.0008456 $ 0.0008456 معرفة المزيد عن سعر Plants VS Ronke (PVR)

توكنوميكس Plants VS Ronke (PVR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Plants VS Ronke (PVR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PVR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PVR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PVR، استكشف السعر المباشر لتوكن PVR!

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