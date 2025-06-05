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سعر Plants VS Ronke (PVR) المباشر لليوم هو USD 0.0008456 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 138.48K . يتم تحديث سعر PVR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plants VS Ronke الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Plants VS Ronke خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 163.76M

أداء سعر Plants VS Ronke (PVR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plants VS Ronke مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plants VS Ronke مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plants VS Ronke مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plants VS Ronke مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Plants VS Ronke (PVR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plants VS Ronke: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0008456$ 0.0008456 $ 0.0008456 24 ساعة مرتفع $ 0.0008456$ 0.0008456 $ 0.0008456 عالية طوال الوقت $ 0.01016038$ 0.01016038 $ 0.01016038 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Plants VS Ronke (PVR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: