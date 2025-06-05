سعر Plants VS Ronke (PVR)
سعر Plants VS Ronke (PVR) المباشر لليوم هو USD 0.0008456. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 138.48K. يتم تحديث سعر PVR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plants VS Ronke الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Plants VS Ronke خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 163.76M
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خلال اليوم، كان سعر Plants VS Ronke مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plants VS Ronke مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plants VS Ronke مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plants VS Ronke مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
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|90 يوم
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Plants VS Ronke: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.
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RM0.003585344
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₺0.033240536
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¥0.120844696
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₽0.0670138
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Rp13.862292864
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₩1.148908264
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₱0.047032272
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￡E.0.041992496
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R$0.004760728
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C$0.001150016
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৳0.103281584
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₦1.33165088
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₴0.035033208
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Bs0.0820232
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Rs0.2384592
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₸0.43142512
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฿0.027507368
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NT$0.025291896
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د.إ0.003103352
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Fr0.000684936
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