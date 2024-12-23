سعر Plant vs Undead (PVU)
سعر Plant vs Undead (PVU) المباشر لليوم هو USD 0.00121812. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 347.57K. يتم تحديث سعر PVU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plant vs Undead الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.63K
- تغيير سعر Plant vs Undead خلال اليوم هو +2.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 285.00M
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خلال اليوم، كان سعر Plant vs Undead مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plant vs Undead مقابل USD هو $ +0.0000783879 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plant vs Undead مقابل USD هو $ -0.0001566147 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plant vs Undead مقابل USD هو $ -0.0001095718504331204 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.81%
|30 يوم
|$ +0.0000783879
|+6.44%
|60 يوم
|$ -0.0001566147
|-12.85%
|90 يوم
|$ -0.0001095718504331204
|-8.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plant vs Undead: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
+2.81%
-11.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.
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￡0.0009623148
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€0.001157214
|1 PVU إلى USD
$0.00121812
|1 PVU إلى MYR
RM0.00548154
|1 PVU إلى TRY
₺0.0428534616
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¥0.1905626928
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₽0.1252470984
|1 PVU إلى INR
₹0.1034671128
|1 PVU إلى IDR
Rp19.6470940236
|1 PVU إلى PHP
₱0.0716619996
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￡E.0.0619657644
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R$0.0074061696
|1 PVU إلى CAD
C$0.0017419116
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৳0.1449684612
|1 PVU إلى NGN
₦1.8827140908
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₴0.0508808724
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Bs0.06212412
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Rs0.3376994076
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₸0.6370889412
|1 PVU إلى THB
฿0.0416475228
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HK$0.0094647924
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