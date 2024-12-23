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سعر Plant vs Undead (PVU) المباشر لليوم هو USD 0.00121812 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 347.57K . يتم تحديث سعر PVU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plant vs Undead الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.63K - تغيير سعر Plant vs Undead خلال اليوم هو +2.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 285.00M

أداء سعر Plant vs Undead (PVU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plant vs Undead مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plant vs Undead مقابل USD هو $ +0.0000783879 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plant vs Undead مقابل USD هو $ -0.0001566147 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plant vs Undead مقابل USD هو $ -0.0001095718504331204 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.81% 30 يوم $ +0.0000783879 +6.44% 60 يوم $ -0.0001566147 -12.85% 90 يوم $ -0.0001095718504331204 -8.25%

تحليل سعر Plant vs Undead (PVU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plant vs Undead: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00117977$ 0.00117977 $ 0.00117977 24 ساعة مرتفع $ 0.00123024$ 0.00123024 $ 0.00123024 عالية طوال الوقت $ 24.73$ 24.73 $ 24.73 تغير السعر (1 ساعة) +0.80% تغير السعر (1يوم) +2.81% تغير السعر (7 أيام) -11.40%

معلومات سوق Plant vs Undead (PVU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: