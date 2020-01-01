توكنوميكس Plankton in Pain (AAAHHM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Plankton in Pain (AAAHHM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Plankton in Pain (AAAHHM) Plankton getting served in 4k Plankton in Pain is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. With a dedicated team and a vibrant community, $AAAHHM Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . الموقع الرسمي: https://www.aaahhm.meme/ اشتر AAAHHM الآن!

توكنوميكس Plankton in Pain (AAAHHM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Plankton in Pain (AAAHHM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 49.43K $ 49.43K $ 49.43K إجمالي العرض: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M العرض المتداول: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 49.43K $ 49.43K $ 49.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.070298 $ 0.070298 $ 0.070298 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Plankton in Pain (AAAHHM)

توكنوميكس Plankton in Pain (AAAHHM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Plankton in Pain (AAAHHM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AAAHHM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AAAHHM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AAAHHM، استكشف السعر المباشر لتوكن AAAHHM!

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