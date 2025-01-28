سعر Planet Sandbox (PSB)
سعر Planet Sandbox (PSB) المباشر لليوم هو USD 0.00280806. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PSB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Planet Sandbox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 561.42
- تغيير سعر Planet Sandbox خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PSB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PSB.
خلال اليوم، كان سعر Planet Sandbox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Planet Sandbox مقابل USD هو $ +0.0001675914 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Planet Sandbox مقابل USD هو $ +0.0003659696 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Planet Sandbox مقابل USD هو $ -0.000127293863726228 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ +0.0001675914
|+5.97%
|60 يوم
|$ +0.0003659696
|+13.03%
|90 يوم
|$ -0.000127293863726228
|-4.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Planet Sandbox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-0.02%
-3.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Planet Sandbox is a physics-powered NFT sandbox shooting game that allows players to build and own arenas to fight other players in different game modes using their own NFT weapons and accessories. Powered by the $PSB and $PULV tokens, Planet Sandbox has created multiple play-to-earn opportunities within their Metaverse. For example, Sandbox owners can customise their land with limitless building items and design game modes for others to join and play. The land will become a business where players can sell or earn passive income through the shop. The land system provides creators with various possibilities to build on diverse sceneries and landscapes such as Grass, Desert, Mountains, Toxic Wastelands, Arctic, etc. Eventually, the game will include other planetary environments. Aside from the builder tool, there are Multiplayer game modes that allow players to choose their favorite sandbox and compete with others in intense fighting games (such as deathmatch and hunting prop) to earn prizes. The beta version of this game is expected to be released this November. * Empower players: We provide the tools, You can build your own world & rule your game. * PlanetSandbox is developed as a Metaverse, with upcoming features of AR/VR integration. * Multiplatform: The game will first launch in Web version. According to the roadmap, the Mobile/PC platforms will be released next year. * Two tokens: $PSB - main token, governance token, buy/sell nft; $PULV - ingame token, inflationary token, mint/burn.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PSB إلى AUD
A$0.0044648154
|1 PSB إلى GBP
￡0.002246448
|1 PSB إلى EUR
€0.002667657
|1 PSB إلى USD
$0.00280806
|1 PSB إلى MYR
RM0.0123273834
|1 PSB إلى TRY
₺0.1004162256
|1 PSB إلى JPY
¥0.4371868614
|1 PSB إلى RUB
₽0.2734488828
|1 PSB إلى INR
₹0.2429533512
|1 PSB إلى IDR
Rp45.2912839818
|1 PSB إلى PHP
₱0.1640749458
|1 PSB إلى EGP
￡E.0.1411611762
|1 PSB إلى BRL
R$0.0165394734
|1 PSB إلى CAD
C$0.0040155258
|1 PSB إلى BDT
৳0.342442917
|1 PSB إلى NGN
₦4.3401094554
|1 PSB إلى UAH
₴0.1179104394
|1 PSB إلى VES
Bs0.15725136
|1 PSB إلى PKR
Rs0.7830556116
|1 PSB إلى KZT
₸1.4511773274
|1 PSB إلى THB
฿0.0950809116
|1 PSB إلى TWD
NT$0.0924974964
|1 PSB إلى CHF
Fr0.002527254
|1 PSB إلى HKD
HK$0.0218467068
|1 PSB إلى MAD
.د.م0.0279963582