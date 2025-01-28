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سعر Planet Sandbox (PSB) المباشر لليوم هو USD 0.00280806 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PSB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Planet Sandbox الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 561.42 - تغيير سعر Planet Sandbox خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Planet Sandbox (PSB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Planet Sandbox مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Planet Sandbox مقابل USD هو $ +0.0001675914 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Planet Sandbox مقابل USD هو $ +0.0003659696 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Planet Sandbox مقابل USD هو $ -0.000127293863726228 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ +0.0001675914 +5.97% 60 يوم $ +0.0003659696 +13.03% 90 يوم $ -0.000127293863726228 -4.33%

تحليل سعر Planet Sandbox (PSB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Planet Sandbox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00274946$ 0.00274946 $ 0.00274946 24 ساعة مرتفع $ 0.00291232$ 0.00291232 $ 0.00291232 عالية طوال الوقت $ 4.26$ 4.26 $ 4.26 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -3.85%

معلومات سوق Planet Sandbox (PSB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: