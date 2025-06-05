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سعر Planet Mojo (MOJO) المباشر لليوم هو USD 0.00190914 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MOJO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Planet Mojo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 250.68K - تغيير سعر Planet Mojo خلال اليوم هو -0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Planet Mojo (MOJO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Planet Mojo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Planet Mojo مقابل USD هو $ -0.0003709777 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Planet Mojo مقابل USD هو $ -0.0014392651 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Planet Mojo مقابل USD هو $ -0.007780053735875106 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.28% 30 يوم $ -0.0003709777 -19.43% 60 يوم $ -0.0014392651 -75.38% 90 يوم $ -0.007780053735875106 -80.29%

تحليل سعر Planet Mojo (MOJO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Planet Mojo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00186811$ 0.00186811 $ 0.00186811 24 ساعة مرتفع $ 0.00191647$ 0.00191647 $ 0.00191647 عالية طوال الوقت $ 0.337898$ 0.337898 $ 0.337898 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) -16.61%

معلومات سوق Planet Mojo (MOJO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: