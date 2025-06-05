سعر Planet Mojo (MOJO)
سعر Planet Mojo (MOJO) المباشر لليوم هو USD 0.00190914. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOJO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Planet Mojo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 250.68K
- تغيير سعر Planet Mojo خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Planet Mojo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Planet Mojo مقابل USD هو $ -0.0003709777 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Planet Mojo مقابل USD هو $ -0.0014392651 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Planet Mojo مقابل USD هو $ -0.007780053735875106 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ -0.0003709777
|-19.43%
|60 يوم
|$ -0.0014392651
|-75.38%
|90 يوم
|$ -0.007780053735875106
|-80.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Planet Mojo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-0.28%
-16.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MOJO is the utility token for Planet Mojo and its ecosystem of games, products and experiences. $MOJO powers token-gated products, services, and experiences called $MOJO Sinks. $MOJO is distributed through Gameplay and Sink Distributions. Planet Mojo is an ecosystem of interoperable games set on a mysterious alien planet. Founded by game industry veterans, backed by Animoca brands, Merit Circle & other top funds.
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