المزيد عن PHORSE

معلومات سعر PHORSE

الموقع الرسمي لـ PHORSE

اقتصاد توكن PHORSE

توقعات سعر PHORSE

شعار Planet Horse V2

سعر Planet Horse V2 (PHORSE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PHORSE إلى USD:

$0.00020925
-3.40%1D
USD
مخطط أسعار Planet Horse V2 (PHORSE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:49:53 (UTC+8)

معلومات سعر Planet Horse V2 (PHORSE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00020795
24 ساعة منخفض
$ 0.00021922
24 ساعة مرتفع

$ 0.00020795
$ 0.00021922
$ 0.00181314
$ 0.00005106
--

-3.47%

-5.70%

-5.70%

سعر Planet Horse V2 (PHORSE) في الوقت الحقيقي هو $0.00020925. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PHORSE بين أدنى سعر $ 0.00020795 وأعلى سعر $ 0.00021922، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPHORSE على الإطلاق هو $ 0.00181314، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005106.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PHORSE -- على مدار الساعة الماضية، -3.47% على مدار 24 ساعة، و -5.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Planet Horse V2 (PHORSE)

$ 62.78K
--
$ 62.78K
300.00M
300,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Planet Horse V2 هي $ 62.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHORSE يبلغ 300.00M، مع إجمالي عرض 300000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 62.78K.

سجل سعر Planet Horse V2 (PHORSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Planet Horse V2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Planet Horse V2 مقابل USD هو $ -0.0001263938 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Planet Horse V2 مقابل USD هو $ -0.0001740287 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Planet Horse V2 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.47%
30 يوم$ -0.0001263938-60.40%
60 يوم$ -0.0001740287-83.16%
90 يوم$ 0--

ما هو Planet Horse V2 ( PHORSE )

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

المصدر Planet Horse V2 (PHORSE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Planet Horse V2 (USD)

كم ستكون قيمة Planet Horse V2 (PHORSE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Planet Horse V2 (PHORSE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Planet Horse V2.

تحقق الآن من توقعات سعر Planet Horse V2!

عملة PHORSE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Planet Horse V2 (PHORSE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Planet Horse V2 (PHORSE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PHORSE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Planet Horse V2 (PHORSE)

كم يساوي Planet Horse V2 (PHORSE) اليوم؟
سعر PHORSE المباشر في USD هو USD 0.00020925، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PHORSE إلى USD الحالي؟
سعر PHORSE إلى USD الحالي هو $ 0.00020925. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Planet Horse V2 ؟
القيمة السوقية لعملة PHORSE هي $ 62.78K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PHORSE؟
العرض المتداول لتوكن PHORSE هو 300.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PHORSE؟
حقق PHORSE سعرًا قياسيًا قدره 0.00181314 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PHORSE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00005106 PHORSE.
ما هو حجم تداول PHORSE؟
حجم تداول PHORSE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PHORSE هذا العام؟
قد يرتفع PHORSE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PHORSE لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Planet Horse V2 (PHORSE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,011.00
$3,999.51
$0.04223
$196.75
$3.1588
$3,999.51
$113,011.00
$196.75
$2.6479
$0.19438
