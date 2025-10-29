معلومات سعر Planet Horse V2 (PHORSE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00020795 24 ساعة مرتفع $ 0.00021922 عالية طوال الوقت $ 0.00181314 أدنى سعر $ 0.00005106 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.47% تغير السعر (7 أيام) -5.70%

سعر Planet Horse V2 (PHORSE) في الوقت الحقيقي هو $0.00020925. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PHORSE بين أدنى سعر $ 0.00020795 وأعلى سعر $ 0.00021922، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPHORSE على الإطلاق هو $ 0.00181314، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005106.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PHORSE -- على مدار الساعة الماضية، -3.47% على مدار 24 ساعة، و -5.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Planet Horse V2 (PHORSE)

القيمة السوقية $ 62.78K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 62.78K إمداد دورة التداول 300.00M إجمالي العرض 300,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Planet Horse V2 هي $ 62.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHORSE يبلغ 300.00M، مع إجمالي عرض 300000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 62.78K.