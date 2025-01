ما هو Planet Hares ( HAC )

Planet Hares is a metaverse ecosystem platform that empowers Web3 projects based on blockchain technology and entertainment culture. It aims to create a diverse and open metaverse by integrating various communities and organizations, providing entertainment application scenarios and services. HAC is the utility token within the Planet Hares metaverse platform. Users can use HAC to purchase assets within the Hareverse and pay for service fees, among other things.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Planet Hares (HAC) مستند تقني الموقع الرسمي