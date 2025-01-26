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سعر Planet Hares (HAC) المباشر لليوم هو USD 0.00199522 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 579.47K . يتم تحديث سعر HAC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Planet Hares الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.23K - تغيير سعر Planet Hares خلال اليوم هو +91.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 290.43M

أداء سعر Planet Hares (HAC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Planet Hares مقابل USD هو $ +0.00095419 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Planet Hares مقابل USD هو $ +0.0000183262 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Planet Hares مقابل USD هو $ +0.0008148713 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Planet Hares مقابل USD هو $ +0.0002326920651243233 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00095419 +91.66% 30 يوم $ +0.0000183262 +0.92% 60 يوم $ +0.0008148713 +40.84% 90 يوم $ +0.0002326920651243233 +13.20%

تحليل سعر Planet Hares (HAC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Planet Hares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00595033$ 0.00595033 $ 0.00595033 عالية طوال الوقت $ 0.03602298$ 0.03602298 $ 0.03602298 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +91.66% تغير السعر (7 أيام) -21.20%

معلومات سوق Planet Hares (HAC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: