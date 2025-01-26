سعر Planet Hares (HAC)
سعر Planet Hares (HAC) المباشر لليوم هو USD 0.00199522. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 579.47K. يتم تحديث سعر HAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Planet Hares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.23K
- تغيير سعر Planet Hares خلال اليوم هو +91.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 290.43M
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خلال اليوم، كان سعر Planet Hares مقابل USD هو $ +0.00095419 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Planet Hares مقابل USD هو $ +0.0000183262 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Planet Hares مقابل USD هو $ +0.0008148713 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Planet Hares مقابل USD هو $ +0.0002326920651243233 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00095419
|+91.66%
|30 يوم
|$ +0.0000183262
|+0.92%
|60 يوم
|$ +0.0008148713
|+40.84%
|90 يوم
|$ +0.0002326920651243233
|+13.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Planet Hares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+91.66%
-21.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Planet Hares is a metaverse ecosystem platform that empowers Web3 projects based on blockchain technology and entertainment culture. It aims to create a diverse and open metaverse by integrating various communities and organizations, providing entertainment application scenarios and services. HAC is the utility token within the Planet Hares metaverse platform. Users can use HAC to purchase assets within the Hareverse and pay for service fees, among other things.
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