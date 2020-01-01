توكنوميكس Planet Finance (AQUA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Planet Finance (AQUA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Planet Finance (AQUA) Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA. الموقع الرسمي: https://app.planet.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.planet.finance اشتر AQUA الآن!

توكنوميكس Planet Finance (AQUA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Planet Finance (AQUA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 167.57K $ 167.57K $ 167.57K إجمالي العرض: $ 96.54K $ 96.54K $ 96.54K العرض المتداول: $ 89.50K $ 89.50K $ 89.50K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 180.76K $ 180.76K $ 180.76K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2,302.82 $ 2,302.82 $ 2,302.82 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 السعر الحالي: $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 معرفة المزيد عن سعر Planet Finance (AQUA)

توكنوميكس Planet Finance (AQUA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Planet Finance (AQUA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AQUA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AQUA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AQUA، استكشف السعر المباشر لتوكن AQUA!

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