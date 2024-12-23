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سعر Planet Finance (AQUA)

USD

مخطط سعر Planet Finance (AQUA) المباشر

$4.43
$4.43$4.43
-3.10%(1D)

سعر Planet Finance (AQUA) لليوم

سعر Planet Finance (AQUA) المباشر لليوم هو USD 4.43. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 396.62K. يتم تحديث سعر AQUA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Planet Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.79K
- تغيير سعر Planet Finance خلال اليوم هو -3.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 89.50K

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أداء سعر Planet Finance (AQUA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Planet Finance مقابل USD هو $ -0.148499689863984 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Planet Finance مقابل USD هو $ -1.0860375360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Planet Finance مقابل USD هو $ -2.1635761170 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Planet Finance مقابل USD هو $ -4.701785363760741 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.148499689863984-3.24%
30 يوم$ -1.0860375360-24.51%
60 يوم$ -2.1635761170-48.83%
90 يوم$ -4.701785363760741-51.48%

تحليل سعر Planet Finance (AQUA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Planet Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 4.31
$ 4.31$ 4.31

$ 4.58
$ 4.58$ 4.58

$ 2,302.82
$ 2,302.82$ 2,302.82

+1.33%

-3.24%

-6.99%

معلومات سوق Planet Finance (AQUA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 396.62K
$ 396.62K$ 396.62K

$ 2.79K
$ 2.79K$ 2.79K

89.50K
89.50K 89.50K

ما هو Planet Finance ( AQUA )

Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.

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المصدر Planet Finance (AQUA)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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عملة AQUA إلى العملات المحلية

1 AQUA إلى AUD
A$7.0437
1 AQUA إلى GBP
3.4997
1 AQUA إلى EUR
4.2085
1 AQUA إلى USD
$4.43
1 AQUA إلى MYR
RM19.8464
1 AQUA إلى TRY
155.8917
1 AQUA إلى JPY
¥693.2507
1 AQUA إلى RUB
455.7141
1 AQUA إلى INR
376.6829
1 AQUA إلى IDR
Rp71,451.6029
1 AQUA إلى PHP
259.7309
1 AQUA إلى EGP
￡E.225.2212
1 AQUA إلى BRL
R$26.8901
1 AQUA إلى CAD
C$6.3349
1 AQUA إلى BDT
527.1257
1 AQUA إلى NGN
6,846.9637
1 AQUA إلى UAH
184.9968
1 AQUA إلى VES
Bs225.93
1 AQUA إلى PKR
Rs1,227.8188
1 AQUA إلى KZT
2,316.9343
1 AQUA إلى THB
฿151.8604
1 AQUA إلى TWD
NT$144.8167
1 AQUA إلى CHF
Fr3.9427
1 AQUA إلى HKD
HK$34.3768
1 AQUA إلى MAD
.د.م44.3886