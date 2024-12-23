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سعر Planet Finance (AQUA) المباشر لليوم هو USD 4.43 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 396.62K . يتم تحديث سعر AQUA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Planet Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.79K - تغيير سعر Planet Finance خلال اليوم هو -3.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 89.50K

أداء سعر Planet Finance (AQUA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Planet Finance مقابل USD هو $ -0.148499689863984 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Planet Finance مقابل USD هو $ -1.0860375360 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Planet Finance مقابل USD هو $ -2.1635761170 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Planet Finance مقابل USD هو $ -4.701785363760741 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.148499689863984 -3.24% 30 يوم $ -1.0860375360 -24.51% 60 يوم $ -2.1635761170 -48.83% 90 يوم $ -4.701785363760741 -51.48%

تحليل سعر Planet Finance (AQUA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Planet Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.31$ 4.31 $ 4.31 24 ساعة مرتفع $ 4.58$ 4.58 $ 4.58 عالية طوال الوقت $ 2,302.82$ 2,302.82 $ 2,302.82 تغير السعر (1 ساعة) +1.33% تغير السعر (1يوم) -3.24% تغير السعر (7 أيام) -6.99%

معلومات سوق Planet Finance (AQUA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: