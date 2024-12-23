سعر Planet Finance (AQUA)
سعر Planet Finance (AQUA) المباشر لليوم هو USD 4.43. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 396.62K. يتم تحديث سعر AQUA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Planet Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.79K
- تغيير سعر Planet Finance خلال اليوم هو -3.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 89.50K
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خلال اليوم، كان سعر Planet Finance مقابل USD هو $ -0.148499689863984 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Planet Finance مقابل USD هو $ -1.0860375360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Planet Finance مقابل USD هو $ -2.1635761170 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Planet Finance مقابل USD هو $ -4.701785363760741 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.148499689863984
|-3.24%
|30 يوم
|$ -1.0860375360
|-24.51%
|60 يوم
|$ -2.1635761170
|-48.83%
|90 يوم
|$ -4.701785363760741
|-51.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Planet Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.33%
-3.24%
-6.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.
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|1 AQUA إلى AUD
A$7.0437
|1 AQUA إلى GBP
￡3.4997
|1 AQUA إلى EUR
€4.2085
|1 AQUA إلى USD
$4.43
|1 AQUA إلى MYR
RM19.8464
|1 AQUA إلى TRY
₺155.8917
|1 AQUA إلى JPY
¥693.2507
|1 AQUA إلى RUB
₽455.7141
|1 AQUA إلى INR
₹376.6829
|1 AQUA إلى IDR
Rp71,451.6029
|1 AQUA إلى PHP
₱259.7309
|1 AQUA إلى EGP
￡E.225.2212
|1 AQUA إلى BRL
R$26.8901
|1 AQUA إلى CAD
C$6.3349
|1 AQUA إلى BDT
৳527.1257
|1 AQUA إلى NGN
₦6,846.9637
|1 AQUA إلى UAH
₴184.9968
|1 AQUA إلى VES
Bs225.93
|1 AQUA إلى PKR
Rs1,227.8188
|1 AQUA إلى KZT
₸2,316.9343
|1 AQUA إلى THB
฿151.8604
|1 AQUA إلى TWD
NT$144.8167
|1 AQUA إلى CHF
Fr3.9427
|1 AQUA إلى HKD
HK$34.3768
|1 AQUA إلى MAD
.د.م44.3886