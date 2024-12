ما هو Planet Finance ( AQUA )

Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.

المصدر Planet Finance (AQUA) مستند تقني الموقع الرسمي