سعر Planet Fatness اليوم

السعر المباشر لمشروع Planet Fatness (PHAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PHAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PHAT.

يحتل Planet Fatness حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,163.62، مع عرض متداول قدره 789.34M PHAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PHAT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PHAT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+6.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Planet Fatness (PHAT)

القيمة السوقية $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K إمداد دورة التداول 789.34M 789.34M 789.34M إجمالي العرض 999,256,277.052321 999,256,277.052321 999,256,277.052321

القيمة السوقية الحالية لـ Planet Fatness هي $ 18.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHAT يبلغ 789.34M، مع إجمالي عرض 999256277.052321. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.16K.