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سعر PlaceWar Governance (PLACE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PLACE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PlaceWar Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.75 - تغيير سعر PlaceWar Governance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PlaceWar Governance (PLACE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PlaceWar Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PlaceWar Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PlaceWar Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PlaceWar Governance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +7.18% 60 يوم $ 0 +17.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PlaceWar Governance (PLACE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PlaceWar Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.269663$ 0.269663 $ 0.269663 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -15.08%

معلومات سوق PlaceWar Governance (PLACE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: