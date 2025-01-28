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سعر Pizza Gram (PIZZA) المباشر لليوم هو USD 5.21 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PIZZA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pizza Gram الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.92 - تغيير سعر Pizza Gram خلال اليوم هو +3.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pizza Gram (PIZZA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pizza Gram مقابل USD هو $ +0.193829 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pizza Gram مقابل USD هو $ -1.7429070310 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pizza Gram مقابل USD هو $ -2.7487126400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pizza Gram مقابل USD هو $ -3.585082216477804 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.193829 +3.86% 30 يوم $ -1.7429070310 -33.45% 60 يوم $ -2.7487126400 -52.75% 90 يوم $ -3.585082216477804 -40.76%

تحليل سعر Pizza Gram (PIZZA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pizza Gram: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.01$ 5.01 $ 5.01 24 ساعة مرتفع $ 5.24$ 5.24 $ 5.24 عالية طوال الوقت $ 290.43$ 290.43 $ 290.43 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +3.86% تغير السعر (7 أيام) -6.75%

معلومات سوق Pizza Gram (PIZZA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: