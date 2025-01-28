سعر Pizza Gram (PIZZA)
سعر Pizza Gram (PIZZA) المباشر لليوم هو USD 5.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PIZZA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pizza Gram الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.92
- تغيير سعر Pizza Gram خلال اليوم هو +3.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pizza Gram مقابل USD هو $ +0.193829 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pizza Gram مقابل USD هو $ -1.7429070310 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pizza Gram مقابل USD هو $ -2.7487126400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pizza Gram مقابل USD هو $ -3.585082216477804 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.193829
|+3.86%
|30 يوم
|$ -1.7429070310
|-33.45%
|60 يوم
|$ -2.7487126400
|-52.75%
|90 يوم
|$ -3.585082216477804
|-40.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pizza Gram: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+3.86%
-6.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PIZZA is a meme coin created in honor of the time someone anonymously spent 6000 $GRAM on pizza on February 1st. It's a fun reminder of the most expensive pizza day ever. t.me/gramcoins/45
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