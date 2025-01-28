سعر Pizza Game (PIZZA)
سعر Pizza Game (PIZZA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PIZZA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pizza Game الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Pizza Game خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pizza Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pizza Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pizza Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pizza Game مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|0.00%
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Pizza Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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PIZZA is an ERC20 token that can be used in-game to buy chef tools and chefs or be traded in popular exchanges like Trader Joe.
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