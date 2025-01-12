سعر Pizza Cat (PIZA)
سعر Pizza Cat (PIZA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.53K. يتم تحديث سعر PIZA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pizza Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.68
- تغيير سعر Pizza Cat خلال اليوم هو -0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.70M
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خلال اليوم، كان سعر Pizza Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pizza Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pizza Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pizza Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.13%
|30 يوم
|$ 0
|-20.41%
|60 يوم
|$ 0
|-11.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pizza Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-0.13%
-13.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cat Memes
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