سعر PIXIZ (PIXIZ)
سعر PIXIZ (PIXIZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PIXIZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PIXIZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.08
- تغيير سعر PIXIZ خلال اليوم هو +4.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PIXIZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PIXIZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PIXIZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PIXIZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.27%
|30 يوم
|$ 0
|+20.92%
|60 يوم
|$ 0
|-93.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PIXIZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+4.27%
-4.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is PIXIZ (PIXIZ)? PIXIZ is the first token of PlayPixiz with a limited supply of 100 million tokens. When should I buy PIXIZ (PIXIZ)? Players buy PIXIZs to burn in the Playpixiz game in order to access features provided by PIXIZ, such as upgrade their Yetiz NFTs, betting in Vegas City, buying items to boost $PIXIZ rewards. What is PIXIZ? $PIXIZ is distinguished by its status as a cryptocurrency with a fixed supply, guaranteeing that only a predetermined number of tokens will ever be in circulation. This characteristic of limited availability underscores the challenge for users to accumulate sufficient $PIXIZ to realize their aspirations within the gaming ecosystem. As Season 1 reaches its conclusion, the emission of new $PIXIZ will come to an end, yet the token will persist as a coveted premium currency for both ongoing and future seasons, ensuring its enduring relevance and value within the gaming community.
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